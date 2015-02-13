В Латвии будут наказывать тех, кто воюет на стороне незаконных вооруженных формирований
07:48, 13 февраля 2015Мир
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Граждане Латвии, которые воюют на стороне незаконных вооруженных формирований в других странах, теперь могут быть заключены на 10 лет.
В Латвии будут наказывать за участие в вооруженных формированиях / flickr.com/photos/bubbahop
Соответствующий закон принял парламент страны, сообщает DW.DE.
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Закон был принят 66 голосами депутатов латвийского Сейма при 18 голосах против. Против голосовали депутаты, принадлежащие пророссийскому блоку.
Как пояснил министр юстиции Латвии Дзинтарс Раснакс, "этот закон касается как тех, кто воюет в составе террористических группировок, так и тех, кто участвует в боях на стороне групп, воюющих против суверенитета признанных международным сообществом государств". По его словам, "закон точно касается лиц из Латвии, которые воюют на Донбассе, в Сирии или еще где-то".
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