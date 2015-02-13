В Латвии будут наказывать тех, кто воюет на стороне незаконных вооруженных формирований

Соответствующий закон принял парламент страны, сообщает DW.DE.

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Закон был принят 66 голосами депутатов латвийского Сейма при 18 голосах против. Против голосовали депутаты, принадлежащие пророссийскому блоку.

Как пояснил министр юстиции Латвии Дзинтарс Раснакс, "этот закон касается как тех, кто воюет в составе террористических группировок, так и тех, кто участвует в боях на стороне групп, воюющих против суверенитета признанных международным сообществом государств". По его словам, "закон точно касается лиц из Латвии, которые воюют на Донбассе, в Сирии или еще где-то".