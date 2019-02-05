Папа Римский впервые отслужил мессу на Аравийском полуострове (фото, видео)

Это первый в истории визит главы Римско-католической церкви на Аравийский полуостров, а также первая в истории литургическая служба Папы в странах Персидского залива.

Папа римский Франциск во вторник отслужил мессу на стадионе в Абу-Даби, столице Объединенных Арабских Эмиратов.

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Понтифик прибыл в ОАЭ в воскресенье. Это первый в истории визит главы Римско-католической церкви на Аравийский полуостров, родину ислама, а также первая в истории литургическая служба Папы в странах Персидского залива, передает Би-би-си.

Папа отслужил мессу на открытом воздухе, на стадионе "Зайед Спорт Сити". И это также стало беспрецедентным событием в стране. До сих пор власти ОАЭ разрешали христианам совершать богослужения лишь в церквях.

Папа Франциск прибыл на стадион на своей машине с куполом из пуленепробиваемого стекла, известной под названием "папамобиль".

ОАЭ граничат с Саудовской Аравией, где запрещено строительство церквей и христиане подвергаются жестким ограничениям. В отличие от Эр-Рияда, власти Эмиратов не препятствуют открытию церквей. Примерно 13% населения ОАЭ - христиане, подавляющее большинство из них католики.

Переход из ислама в другую религию в стране запрещен, также как и миссионерская работа.

На мессе, которую Папа Франциск отслужил на итальянском языке, присутствовало около 135 тыс. человек. Его слова переводились на огромных экранах на арабский и английский языки.

Ранее Папа Франциск в рамках межконфессионального форума встретился с главой самого авторитетного исламского университета Аль-Азхар шейхом Ахмадом ат-Тайибом. Шейх призвал мусульман Ближнего Востока принимать местных христиан, которых он назвал "нашими спутниками". Папа Франциск, со своей стороны, призвал прекратить все вооруженные конфликты на Ближнем Востоке.

Понтифик указал на устрашающие последствия вооруженных конфликтов в Йемене, Сирии, Ираке и Ливии. Свою лепту в некоторые из них вложили и ОАЭ. Вооруженные силы этой страны принимают активное участие в войне в Йемене. ОАЭ также вооружали сирийскую оппозицию.

Шейх Ахмад иПапа Франциск выступили перед делегатами межконфессионального форума, участники которого подписали обращение "О человеческом братстве ради мира во всем мире и сосуществования".

Выступая перед собравшимися, шейх Ахмад сказал: "Возлюбите своих христианских братьев и сестер. Они наши сограждане. Они нам близки. Между нами тесные узы". "Вы не меньшинство. Вы полноправные граждане. Забудьте про слово "меньшинство". Нас связывают тесные узы - это как скала, о которую разобьются все попытки нас разъединить", - заявил шейх Ахмад, обращаясь к христианам Ближнего Востока.