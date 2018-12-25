В Рождество Папа Римский призвал к милосердию и любви (видео)

Во всем мире проходят торжественные службы в церквях.

Рождество Христово сегодня празднуют большинство христиан. Во всем мире проходят торжественные службы в церквях, а вот Папа Римский Франциск напомнил пастве об истинном значении праздника.

Читайте такжеВ Ираке Рождество объявлено официальным праздником

Как говорится в сюжете ТСН, праздничный концерт, украшенная огоньками 16-метровая елка и толпа туристов - так празднуют Рождество в Вифлееме, как верят христиане, месте рождения Иисуса. Отели здесь почти целиком заполнены впервые за несколько лет.

Над местом, где был рожден Христос, еще в четвертом веке возвели церковь. Сейчас в ней праздничная служба, а сотни паломников-христиан могут увидеть святыню.

Рождественский сюрприз для американских детей делает первая пара страны. Дональд и Мелания Трамп за полувековой традицией разговаривают с юными американцами по телефону. Президент расспрашивает малышей, верят ли они в Санту. И желает хороших праздников.

Тогда как Папа Римский во время проповеди в Ватикане призывает христиан избегать жадности. Глава католической церкви призывает вместо владения материальными благами сосредоточиться на милосердии и любви.

"В наши дни для многих смысл жизни заключается в том, чтобы иметь избыток материальных вещей. Ненасытная жадность обозначает всю историю человечества, даже сегодня, когда, как это ни парадоксально, некоторые роскошно обедают, а слишком многие остаются без хлеба, необходимого для выживания», - говорит глава католической церкви.

Помочь тем, кто в этом нуждается, ради такой благородной цели собирают праздничный концерт в Дублине. Известные звезды ирландской эстрады, во главе которых знаменитые рокеры U2, играют и свои, и рождественские хиты. А потом предлагают зрителям сделать пожертвования. Деньги, собранные во время акции, отдадут на помощь бездомным людям.