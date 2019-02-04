Алмазы в Африке и нефть в Сирии: самолет "повара Путина" регулярно летает в зоны конфликтов - СМИ

Издание отмечает, что причиной полетов в Сирию мог быть энергетический бизнес. Относительно Африки, то там интересы могут касаться алмазов и золота.

За последние два года бизнес-джет, который связывают с так называемым "поваром Путина" Евгением Пригожиным, почти каждый месяц летал на Ближний Восток и в Африку.

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Как утверждает российское издание «Новая газета» в своем расследовании, «всего за это время самолет Raytheon HAWKER 800XP с названием M-VITO 50 раз сделал посадки и взлеты из Бейрута, столицы Ливана, граничащего с Сирией. Оттуда через несколько часов после приземления джет вылетал в Сирию или в Африку: 21 раз он появился над территорией Сирии, а 28 раз – в Африке. В этих же странах СМИ находили и наемников связанной с Пригожиным «группы Вагнера».

Впервые самолет заметили над Египтом в ноябре 2017 года на высоте 11 тыс. м, то есть он не совершал посадку. Однако впоследствии на этой высоте он исчез с радара, значит или на этой территории отсутствует покрытие, или пилоты выключили соответствующее оборудование. Через месяц после полета Россия получила от ООН разрешение на поставки оружия в ЦАР.

Издание отмечает, что причиной полетов в Сирию мог быть энергетический бизнес. Компания "Евро Полис", которую связывают с Пригожиным, получает четверть доходов от добычи газа и нефти, при этом защищая месторождения от боевиков. Относительно Африки, то там интересы могут касаться алмазов и золота. Известно, что компании Lobaye Invest и "М Инвест" получили разрешение на добычу золота, алмазов и других полезных ископаемых в Центральноафриканской республике и Судане. Также есть информация, что в этих странах параллельно начала работать ЧВК "Вагнера".

Издание также указывает на ответ, который получила от неверификованного аккаунта, предположительно связанного с Пригожиным. В этом ответе указано, что самолет, о котором идет речь в публикации, Пригожину не принадлежит, и страны Африки, Ливан или Сирию бизнесмен на его борту не посещал. Отмечается, что стоимость такого бизнес-джета составляет около $2 млн.

Одной из наиболее известных частных военных компаний «ЧВК Вагнера» руководит олигарх Евгений Пригожин, который имеет близкие личные связи с президентом России Владимиром Путиным.