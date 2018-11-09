Главарь боевиков "Вагнера" появился на переговорах в составе Минобороны РФ (видео)

Командир российских наемников появился на переговорах маршала Ливии и Шойгу.

Пресс-служба Ливийской национальной армии опубликовала видео прибытия своего верховного главнокомандующего маршала Халифа Хафтара на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу. На ролик также обратила внимание «Новая газета».

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На видео запечатлено, как возглавляемая Хафтаром делегация приезжает на переговоры. Маршала встречает начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Они заходят в здание, а затем проходят в зал мимо стоящего около дверей главаря российских наемников "Вагнера" Евгения Пригожина.

Как сообщал УНИАН, официально батальона "ЧВК Вагнера" не существует, и единственным доказательством противоположного являются государственные награды РФ, которые получают его бойцы. Условная ЧВК под командованием человека с позывным "Вагнер", была сформированная на основе "Славянского корпуса", потрепанного в Сирии в 2013 году.

С весны 2014 года она действовала в Крыму, а затем на территории Луганской области. Единственное документальное подтверждение существования неформального батальона, каким-то образом признаваемого официальными структурами, журналисты нашли в документах за подписью президента России после того, как узнали, что бойцы получают государственные награды.