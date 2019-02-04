Папа Римский впервые прибыл в ОАЭ

Понтифик примет участие в межконфессиональной конференции и отслужит мессу, которую посетит около 120 тысяч человек.

Папа Римский Франциск в воскресенье, 3 февраля, впервые прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщило издание Gulf News.

Отмечается, что самолет с понтификом на борту приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени.

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Папа Франциск планирует принять участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.

Он отслужит мессу, которую, по прогнозам, посетит около 120 тысяч человек.

Также он намеревается встретиться с шейхом Ахмедом аль-Тайебом, имамом каирской мечети аль-Ажар.

Напомним, в ОАЭ проживают около миллиона католиков.