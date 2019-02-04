Папа Римский впервые прибыл в ОАЭ
04:22, 04 февраля 2019Мир
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Понтифик примет участие в межконфессиональной конференции и отслужит мессу, которую посетит около 120 тысяч человек.
Папа Франциск планирует принять участие в межконфессиональной конференции / twitter.com/MohamedBinZayed
Папа Римский Франциск в воскресенье, 3 февраля, впервые прибыл в Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщило издание Gulf News.
Отмечается, что самолет с понтификом на борту приземлился в аэропорту Абу-Даби около десяти часов вечера по местному времени.
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Папа Франциск планирует принять участие в межконфессиональной конференции по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мохаммеда бен Зайеда аль-Нахьяна.
Он отслужит мессу, которую, по прогнозам, посетит около 120 тысяч человек.
Также он намеревается встретиться с шейхом Ахмедом аль-Тайебом, имамом каирской мечети аль-Ажар.
Напомним, в ОАЭ проживают около миллиона католиков.
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