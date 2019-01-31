Столтенберг ожидает, что страны НАТО вскоре подпишут протокол о присоединении Северной Македонии

После подписания протокола парламенты всех 29 стран-членов должны ратифицировать этот протокол.

енеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг ожидает, что постоянные представители стран - членов НАТО вскоре подпишут протокол о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Вернером Йоханнисом в Бухаресте.

"Теперь мы смотрим в будущее. Я ожидаю, что все 29 стран-членов вскоре подпишут протокол о присоединении. Затем Скопье будет участвовать во встречах НАТО в качестве приглашенной страны. Как только все 29 союзников ратифицируют протокол, мы получим возможность приветствовать Республику Северная Македония как 30-го члена НАТО", - отметил Столтенберг.

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По его убеждению, присоединение Северной Македонии к НАТО укрепит мир и стабильность в регионе и всей Европе.

Как сообщал УНИАН, постоянные представители 29 государств - членов НАТО одобрили текст протокола о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу. Теперь ожидается подписание текста протокола всеми странами - членами НАТО, затем документ должны ратифицировать парламенты этих государств.

8 января глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко заявил, что Украина может вступить в НАТО после Македонии.