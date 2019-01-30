Послы стран НАТО одобрили текст протокола о присоединении Северной Македонии - СМИ

Теперь ожидается подписание текста протокола всеми странами-членами НАТО, затем документ должны ратифицировать парламенты этих государств.

Постоянные представители 29 государств - членов Организации Североатлантического договора (НАТО) одобрили текст протокола о присоединении Республики Северная Македония к Альянсу.

Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на источники.

В частности, по данным источников, 29 января был одобрен официальный текст протокола о присоединении Северной Македонии к Альянсу. Теперь 29 постоянных представителей стран - членов НАТО ожидают разрешения от своих стран на его подписание. После подписания протокол должны ратифицировать парламенты всех 29 стран - членов Альянса.

«Греция хочет ратифицировать протокол о присоединении до 8 февраля», - сообщили источники и добавили, что Греция, вероятно, станет первой страной, которая откроет двери НАТО для Северной Македонии.

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Кроме того, как сообщил 28 января представитель НАТО, дата подписания протокола о присоединении Северной Македонии будет определена «в ближайшие дни». Ранее Афины и Скопье ратифицировали историческое соглашение о новом названии Македонии, которое поставило точку в 27-летнем споре, блокировавшем намерение Скопье присоединиться к НАТО и ЕС.

Издание отмечает, что на практическом уровне одобрение протокола означает, если остальные страны-члены Альянса не ускорят ратификационные процедуры, Северная Македония может стать членом Альянса на июльском саммите НАТО. Обычно процесс ратификации требует одного года.

Как сообщал УНИАН, 8 января глава Миссии Украины при Организации Североатлантического договора Вадим Пристайко заявил, что Украина может вступить в НАТО после Македонии.