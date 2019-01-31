В Германии по подозрению в подготовке теракта задержали трех исламистов

Задержанные собирались устроить теракт с использованием взрывчатки, оружия и автомобиля.

Немецкая полиция арестовала трех граждан Ирака, которых подозревают в планировании террористического акта.

Как сообщили в офисе главного федерального прокурора, террористы придерживались исламистских взглядов, передает Голос Америки.

Два из трех подозреваемых - их идентифицируют как Шанина Ф., Герша Ф. и Рауфа С. - в конце 2018 года начали подготовку к совершению теракта на территории Германии. Как сообщает ABC News, все трое легально находились в стране, получив статус беженцев.

"Как нам известно на сегодня, подозреваемые еще не выбрали место для атаки", - говорится в заявлении федеральной прокуратуры. Иракцев арестовали в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере Германии.

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Сообщается, что Шанин Ф. скачал из интернета инструкции по изготовлению бомбы и заказал у своего знакомого в Великобритании детонатор. Британские власти предотвратили доставку детонатора в Германию.

Шанин Ф. и Герш Ф. попытались изготовить взрывное устройство, начиненное порохом, который используют в новогодних фейерверках. Они также связались с Рауфом С. по поводу покупки пистолета, говорится в заявлении прокуратуры. По данным ABC, Рауф предложил им приобрести пистолет Макарова калибром 9-мм примерно за 1700 долларов, а затем снизил цену до 1350. Однако подозреваемые "решили, что это слишком дорого и не купили пистолет у Рауфа С".

"Кроме того, подозреваемые рассматривали возможность использования транспортного средства для проведения теракта. По этой причине Шанин Ф. в начале 2019 года начал брать уроки вождения автомобиля", - передает издание.