Полиция Франции опубликовала фото страсбургского стрелка

Правительство Франции наращивает число солдат, задействованных в антитеррористической операции Sentinelle.

Полиция Франции распространила фото 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественском базаре в Страсбурге.

Полицейские предостерегли граждан Франции о том, что этот человек крайне опасен и жесток, передает РБК.

В размещенной вместе с фотографией информации указывается имя Шарифа Шекатта, а также его возраст (29 лет) и приметы - рост 180 см, нормальное телосложение, короткие темные волосы и, возможно, борода. Кроме того, у него есть шрам на верхней части лба.

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Между тем премьер-министр Франции Эдуар Филипп вечером в среду сообщил, что правительство наращивает число солдат, задействованных в антитеррористической операции Sentinelle, пишет dw.com.

Специальное подразделение для ее выполнения было сформировано еще в 2015 году, после нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже. С этого момента военнослужащие регулярно патрулируют улицы во французских городах в целях предотвращения возможных терактов.

Теперь власти хотят привлечь к спецоперации еще порядка 1300 военных.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.