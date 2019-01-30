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Дети против королевского протокола: мир обсуждает первую в этом году поездку герцогов Кембриджских (видео)

10:53, 30 января 2019
Мир
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Произошло это, когда герцогиня наклонилась к детям, чтобы поздравить их. В ответ Кейт лишь улыбнулась, говорится в сюжете ТСН.

Для официального визита в Шотландию она выбрала нарядную дизайнерскую одежду, а образ дополнила серьгами из коллекции принцессы Дианы.

Как сообщалось, британцы уверены в том, что герцогиня Кембриджская Кэтрин может быть беременна в четвертый раз.

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Теги: #визит#Кейт Миддлтон