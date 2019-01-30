Дети против королевского протокола: мир обсуждает первую в этом году поездку герцогов Кембриджских (видео)

Эта поездка - первая в году для королевской семьи.

Во время поездки герцогов в Шотландию в общении Кейт с простыми гражданами ее волосами начала играть маленькая девочка.

Читайте такжеКейт Миддлтон не пригласила Меган Маркл и принца Гарри на свой день рождения - СМИ

Произошло это, когда герцогиня наклонилась к детям, чтобы поздравить их. В ответ Кейт лишь улыбнулась, говорится в сюжете ТСН.

Для официального визита в Шотландию она выбрала нарядную дизайнерскую одежду, а образ дополнила серьгами из коллекции принцессы Дианы.

Как сообщалось, британцы уверены в том, что герцогиня Кембриджская Кэтрин может быть беременна в четвертый раз.