Дети против королевского протокола: мир обсуждает первую в этом году поездку герцогов Кембриджских (видео)
10:53, 30 января 2019Мир
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Эта поездка - первая в году для королевской семьи.
Во время поездки герцогов в Шотландию в общении Кейт с простыми гражданами ее волосами начала играть маленькая девочка.
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Произошло это, когда герцогиня наклонилась к детям, чтобы поздравить их. В ответ Кейт лишь улыбнулась, говорится в сюжете ТСН.
Для официального визита в Шотландию она выбрала нарядную дизайнерскую одежду, а образ дополнила серьгами из коллекции принцессы Дианы.
Как сообщалось, британцы уверены в том, что герцогиня Кембриджская Кэтрин может быть беременна в четвертый раз.
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