Трамп и Путин около 15 минут общались без свидетелей на саммите G20 в Аргентине - СМИ

Путин и Трамп обговорили между собой вопросы внешней политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин на саммите G20 в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года все-таки смогли побеседовать.

В течение примерно 15 минут два лидера разговаривали между собой без свидетелей, сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники, передает zn.ua.

Президенты смогли побеседовать на выходе из здания театра; президент Трамп вместе с женой Меланией и президент Путин с переводчиком разговаривали наедине 15 минут и оказались среди последних гостей, покинувших театр.

Читайте такжеПоявились фото грустного Путина, мимо которого проходит игнорирующий его Трамп

Как сообщил изданию источник, Путин и Трамп обговорили между собой вопросы внешней политики, ситуацию в Керченском проливе и конфликт в Сирии.

Как сообщал УНИАН, в Белом доме ранее заявляли, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин имели неформальный разговор в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

Перед этим Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.