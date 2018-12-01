В Белом доме заявили о неформальном разговоре Трампа с Путиным в кулуарах саммита G20

Общение президентов состоялось во время ужина с участием лидеров стран G20.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин имели неформальный разговор в кулуарах саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечая на вопрос о контактах Трампа и Путина в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.

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"Как обычно бывает на многосторонних мероприятиях, президент Трамп и первая леди имели ряд неформальных разговоров с мировыми лидерами во время ужина вчера вечером, в том числе с президентом Путиным", - сказала Сандерс.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября Трамп заявил, что решил отменить запланированную встречу с Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки", потому что Россия не вернула Украине моряков и корабли, захваченные 25 ноября в Керченском проливе. Президент США подчеркнул, что ожидает урегулирования ситуации вокруг пленных украинских моряков.

Сегодня, 1 декабря, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп и Путин смогут встретиться только после освобождения Россией украинских моряков и судов. Помпео отметил, что, отменив запланированную на полях саммита G20 встречу с Путиным, Трамп хотел передать России недвусмысленное сообщение.

Вместе с тем помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что США предложили России продолжить рабочий диалог после отмены запланированной в рамках саммита "Большой двадцатки" встречи Трампа и Путина. Помощник президента РФ утверждает, что диалог будет продолжен с участием помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.