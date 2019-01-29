Возле Консульства Украины в Греции обнаружили авиабомбу

Консульству поручено информировать о ходе событий.

На расстоянии 250-300 метров от Консульства Украины в греческих Салониках во время строительных работ обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

"Информация от Консульства Украины в Салониках. Во время строительных работ в городе Салоники на расстоянии 250-300 метров от консульства найдена авиабомба времен Второй мировой войны. Местные органы власти решают вопрос о принятии необходимых мер. Консульству Украины в Салониках поручено информировать о ходе событий", - сообщил Погорельцев.

Как сообщал УНИАН, в августе прошлого года на Днепропетровщине обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времен войны.