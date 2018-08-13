На Днепропетровщине обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времен войны (фото, видео)
В Днепропотровской области возле поселка Заря в Васильковском районе обнаружили «подарок», оставшийся от Второй мировой войны – 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500.
Опасную находку обнаружили во время проведения земляных работ, сообщили в Главном управлении Днепропетровской области. К месту находки была отправлена пиротехническая группа ведомства.
«В 13.30 пиротехники изъяли бомбу и в 14.30 путем контролируемого подрыва она была уничтожена. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено», - сообщили в пресс-службе Управления ГСЧС.
ФАБ-500 – советская авиационная фугасная бомба времен Второй мировой войны. Длинна – больше двух метров, общая масса – 500 кг, масса взрывчатого вещества – 213 кг.
Радиус поражения ФАБ-500 составляет 160 м. При взрыве такой бомбы в суглинке на глубине трех метров образуется воронка диаметром 8,5 м.