В ЕС считают, что существует большой риск Brexit без соглашения

По словам дипломата, согласованное британским правительством и Брюсселем соглашение не находит поддержки в парламенте Соединенного королевства.

Существует большой риск выхода Великобритании из Европейского союза без предварительного соглашения.

Об этом заявила заместитель председателя переговорной группы от ЕС Сабин Вейанд, пишет Радио Свобода.

Вейанд отметила, что это может произойти не по плану, а «случайно».

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По словам дипломата, согласованное британским правительством и Брюсселем соглашение не находит поддержки в парламенте Соединенного королевства.

29 января парламент Великобритании рассмотрит поправки к соглашению, которые на прошлой неделе предложила премьер-министр Тереза Мэй.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники в британском правительстве сообщило, что Лондон готов ввести чрезвычайное и даже военное положение в случае волнений из-за Brexit без соглашения.

15 января Палата общин Великобритании отвергла предложенный Терезой Мэй план выхода страны из Евросоюза. Против соглашения с Брюсселем высказались 432 депутата, поддержали документ 202 законодатели.

В ноябре 2018 года правительство Мэй согласовало соглашение с Брюсселем, которое устанавливает, что Великобритания выйдет из Европейского союза в марте 2019 года, однако этот документ должен был утвердить британский парламент.

Лейбористы, либеральные демократы, демократическая юнионистская партия и некоторые депутаты из Консервативной партии, к которой принадлежит и Мэй, выступили против соглашения.

Премьер-министр Великобритании 21 января представила в парламенте «план В» выхода страны из Европейского союза. Голосование относительно нового плана должно состояться 29 января.

Великобритания должна выйти из ЕС до 29 марта. Относительно этого высказались на референдуме 2016 года с преимуществом менее чем в четыре процента сторонники выхода Великобритании из Евросоюза.