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Генпрокурор США анонсировал завершение дела о вмешательстве России в выборы

09:20, 29 января 2019
Мир
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Роберт Мюллер / Фото из открытых источников

Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер анонсировал скорое завершение расследования «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.

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Об этом сообщает ABC News. По словам чиновника, расследование скоро завершится.

«Я надеюсь, мы получим отчет от Мюллера настолько скоро, насколько это возможно», - сказал Уитакер.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-советника Трампа задержали по делу о вмешательстве России в выборы.

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Теги: #вмешательство РФ в выборы США