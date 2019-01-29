Генпрокурор США анонсировал завершение дела о вмешательстве России в выборы
09:20, 29 января 2019Мир
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По словам чиновника, расследование скоро завершится.
Роберт Мюллер / Фото из открытых источников
Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтью Уитакер анонсировал скорое завершение расследования «российского вмешательства» в американские выборы 2016 года, которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер.
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Об этом сообщает ABC News. По словам чиновника, расследование скоро завершится.
«Я надеюсь, мы получим отчет от Мюллера настолько скоро, насколько это возможно», - сказал Уитакер.
Как сообщал УНИАН, ранее экс-советника Трампа задержали по делу о вмешательстве России в выборы.
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