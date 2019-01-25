Экс-советника Трампа задержали по делу о вмешательстве России в выборы - СМИ

Его обвиняют в препятствовании официальному расследованию, даче ложных показаний и давлении на свидетелей.

Роджер Стоун, бывший советник и партнер президента США Дональда Трампа, задержан Федеральным бюро расследований по делу о вмешательстве России в избирательную гонку в 2016 году.

Об этом сообщает CNN. В частности, Федеральной коллегией присяжных Стоуну озвучен обвинительный акт в связи с обвинением, выдвинутым специальным прокурором Робертом Мюллером. Обвинительный акт содержит семь пунктов, и, в частности, среди них препятствование официальному расследованию, дача ложных показаний и давление на свидетелей.

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В офисе Мюллера утверждают, что многолетний партнер Трампа пытался получить от WikiLeaks похищенные письма из электронной почты, которые могли нанести вред оппонентам Трампа по распоряжению "высокопоставленного представителя избирательного штаба Трампа".

В обвинении не сказано, кто именно из избирательного штаба Трампа знал о задании Стоуна, но из документа следует, что речь идет о нескольких людях.

Впервые прокуроры заявили, что им известно о нескольких лицах, приближенных к Трампу, которые сотрудничали со Стоуном, когда тот пытался выйти на связь с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Адвокаты Стоуна сообщили, что ФБР арестовала его сегодня утром дома в штате Флорида. Сегодня он должен предстать перед федеральным судьей.