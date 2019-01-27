Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в России
07:40, 27 января 2019Мир
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Авиакатастрофа произошла 22 января при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области.
Разбившийся Ту-22М3 переломился / фото ВК, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 2.0
Появилось видео катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области.
Ролик опубликовал на Telegram-канале «Военный осведомитель».
На кадрах видно, как при приземлении самолет разломился пополам и загорелся.
Как сообщалось ранее, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области.
Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях. Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.
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