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Появилось видео катастрофы Ту-22М3 в России

07:40, 27 января 2019
Мир
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Разбившийся Ту-22М3 переломился / фото ВК, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 2.0 

Ролик опубликовал на Telegram-канале «Военный осведомитель».

На кадрах видно, как при приземлении самолет разломился пополам и загорелся.

Как сообщалось ранее, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области.

Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях. Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.

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Теги: #авиакатастрофа#Россия#российский бомбардировщик