Умер третий летчик разбившегося в России бомбардировщика

Мужчина умер в военном лазарете.

Умер третий летчик бомбардировщика Ту-22М3, разбившегося в Мурманской области РФ.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на территориальный центр медицины катастроф Мурманской области.

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"[Пострадавший] один погиб, это тот, который был в военном лазарете", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что из четырех членов экипажа двое погибли на месте, еще два летчика были доставлены в медицинские учреждения.

По данным источника в военных следственных органах Северо-Западного федерального округа, на месте инцидента приступили к работе следователи.

Как сообщалось ранее, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.