Фюзеляж переломился: появились фото с места катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в России
14:16, 24 января 2019Мир
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Ту-22М3 разбился 22 января.
Разбившийся Ту-22М3 переломился / фото ВК, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 2.0
Авиалюбители показали в сети фотографии с места катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области РФ.
Как можно увидеть на опубликованной в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте снимках, фюзеляж самолета переломился.
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Как сообщалось ранее, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.
Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.
фото ВК, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 2.0
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