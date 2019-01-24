Фюзеляж переломился: появились фото с места катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в России

Ту-22М3 разбился 22 января.

Авиалюбители показали в сети фотографии с места катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области РФ.

Как можно увидеть на опубликованной в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте снимках, фюзеляж самолета переломился.

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Как сообщалось ранее, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.