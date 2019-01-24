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Фюзеляж переломился: появились фото с места катастрофы бомбардировщика Ту-22М3 в России

14:16, 24 января 2019
Мир
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Разбившийся Ту-22М3 переломился / фото ВК, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 2.0

Как можно увидеть на опубликованной в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте снимках, фюзеляж самолета переломился.

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Как сообщалось ранее, бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение 22 января при посадке на аэродроме в Оленегорске в Мурманской области. Причиной аварии, по предварительным данным, стала ошибка пилотирования в ухудшившихся погодных условиях.

Два члена экипажа погибли на месте, еще один летчик скончался позднее.

фото ВК, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ВОЕННОЙ АВИАЦИИ 2.0

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Теги: #Россия#катастрофа#бомбардировщики