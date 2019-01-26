Трамп и его окружение более 100 раз контактировали с Россией до инаугурации - NYT

С представителями РФ встречались как минимум 17 должностных лиц и советников штаба Трампа.

Во время президентской кампании 2016 года и после выборов президент США Дональд Трамп и его окружение контактировали с представителями Российской Федерации и WikiLeaks более 100 раз.

Об этом сообщает The New York Times.

По их данным, в период с июня 2015 года, когда Трамп заявил о намерении баллотироваться в президенты, и до его инаугурации в январе 2017 года по меньшей мере 17 должностных лиц и советников избирательной кампании Трампа имели такие контакты. Еще десять приближенных к Трампу людей знали о взаимодействии с россиянами, но сами не контактировали.

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Издание проанализировало документы, представленные Конгрессу, записи в суде и обвинения, связанные с работой специальной комиссии, расследующей вмешательство иностранцев в выборы в США.

Контакты с россиянами происходили во время личных встреч, по телефону, через текстовые сообщения и электронные письма, а также через личные сообщения в соцсетях. В то же время, Трамп и его команда неоднократно отрицали связи с россиянами во время выборов 2016 года. Расследуются также связи команды Трампа с WikiLeaks.

В список попали экс-помощник Трампа, политтехнолог Пол Манафорт, экс-адвокат Трампа Майкл Коэн, Дональд Трамп-младший, экс-советники Трампа Джордж Пападопулос и Майкл Флинн и другие.

В частности, Манафорт имел многочисленные контакты с Константином Килимником, связанным с российской разведкой. Флинн несколько раз беседовал с послом России в США Сергеем Кисляком. Также с Кисляком встречался муж Иванки Трамп Джаред Кушнер. Сын Трампа имел контакты с россиянами и их посредниками по делам Trump Tower, а также обменивался личными сообщениями с WikiLeaks. А адвокат Трампа Майкл Коэн занимался проектом строительства небоскреба Trump Tower в Москве вместе с бизнес-партнером Трампа Феликсом Сатером, который имеет связи в России.

Как сообщал УНИАН, Роджер Стоун, бывший советник и партнер президента США Дональда Трампа, задержан Федеральным бюро расследований по делу о вмешательстве России в избирательную гонку в 2016 году.