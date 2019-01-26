Венесуэла отвергла ультиматум ЕС о досрочных выборах

26 января Великобритания, Германия, Нидерланды, Испания и Франция заявили, что признают Гуайдо новым президентом в том случае, если Мадуро в течение 8 дней не объявит новые выборы.

Глава Министерства иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса отверг ультиматум ряда европейских государств и руководства Европейского Союза по поводу проведения в латиноамериканской стране новых президентских выборов.

Об этом сообщает «Немецкая волна».

Выступая на срочном заседании Совбеза ООН по поводу ситуации в Венесуэле в субботу, 26 января, Арреаса заявил, что никто не будет устанавливать властям Венесуэлы никаких сроков.

"Никто не может устанавливать нам сроки или говорить о том, быть выборам или нет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Франция, Испания и ФРГ выдвинули ультиматум действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро - объявить новые выборы в течение восьми дней.

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Напомним, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.

За время акций протеста после переизбрания на второй срок президента Николаса Мадуро количество задержанных среди протестующих составило около 500 человек.