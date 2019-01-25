Порошенко ввел в действие секретное решение СНБО об итогах введения военного положения

26 декабря 2018 года было принято решение СНБО "Об итогах введения военного положения в Украине".

Президент Петр Порошенко ввел в действие секретное решение Совета национальной безопасности и обороны об итогах введения военного положения, которое действовало в 10 областях Украины с 26 ноября по 26 декабря 2018 года.

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Об этом говорится в указе главы государства №17/2019 от 25 января.

В частности, говорится, что 26 декабря 2018 года было принято решение СНБО "Об итогах введения военного положения в Украине".

В соответствии со статьей 107 Конституции Украины президент постановил: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 декабря 2018 года "Об итогах введения военного положения в Украине "(прилагается, секретно)".

Контроль над выполнением решения СНБО, введенного в действие этим указом, поручен секретарю СНБО Александру Турчинову.