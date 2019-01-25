Financial Times: Танкеры вспыхнули вблизи Крыма из-за очередного нарушения России

Судна, которые охватил пожар, тайно везли российское топливо для сирийского режима.

Большой пожар охватил два корабля у побережья оккупированного Крыма. 14 человек погибли, а еще 6 – пропали без вести. И эта катастрофа напрямую связана с тем, как Россия незаконно поставляет горючее Сирию, нарушая санкции.

Об этом пишет Financial Times, отмечая, что пожар вспыхнул на танкерах в Керченском проливе в понедельник, когда топливо грузили с борта одного судна на другое. Во время этого на обоих кораблях были выключены спутниковые системы навигации, которые обычно помогают избежать столкновения. В России сообщили, что суда имеют название Candy (известное также как Venice) и Maestro. В ноябре в Министерстве финансов США тоже вспоминали эти названия, когда говорили о незаконных поставках топлива из России и Ирана для сирийского режима Башара Асада на протяжении последних лет.

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Издание отмечает, что практика переноса груза с одного танкера на другой в открытом море и с выключенными спутниковыми системами навигации используется для того, чтобы скрыть происхождение топлива, которое везут в Сирию. США обложили санкциями частные и государственные компании, которые оказывают поддержку режиму Асада.

Компания ClipperData, которая отслеживает данные о поставке и торговли сырьем, утверждает, что на борту Candy было 30 тысяч баррелей сжиженного газа. Судно с этим грузом вышло из порта Темрюкский 20 января, указав своим местом назначения Ливан.

«Данные ClapperData подтверждают, что грузовое судно Candy, известное также как Venice, находилось на запад от Крымского моста. На это указывает сигнал автоматической идентификационной системы за 20 января», - сказали Financial Times в американской компании.

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«Maestro называют вторым танкером, причастным к инциденту, который произошел в понедельник. Но мы не можем сказать его точное местоположение, потому что судно не передает никаких сигналов идентификации», - добавили в ClapperData.