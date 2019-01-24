Совбез ООН обсудит ситуацию в Венесуэле

Совет Безопасности ООН может собраться на экстренное заседание по Венесуэле уже 26 января. Инициатором заседания стали США.

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«Мы консультируемся, есть идея, чтобы провести встречу в субботу утром, потому что госсекретарь США может прибыть в ООН в субботу в девять утра, чтобы обсудить Венесуэлу. Чтобы ответить на вопрос, является ли ситуация в Венесуэле угрозой международному миру и безопасности, нам надо выслушать, что скажет Майкл Помпео», - заявил журналистам постпред ЮАР Джерри Матйила.

Как сообщалось, 10 января Николас Мадуро вступил на пост президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привел эту страну к гуманитарному кризису.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США.