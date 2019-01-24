Политический кризис в Венесуэле: массовые протесты, попытка устранения Мадуро и реакция мира (видео)

США и ряд стран Латинской Америки уже объявили о поддержке оппозиционера Хуана Гуайдо в качестве президента Венесуэлы.

В Венесуэле, 10 января, состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро. Он стал президентом страны уже во второй раз, после выборов 20 мая 2018 года. ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, который набрал около 70% голосов избирателей. Таким образом, Николас Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года. Это положило начало массовым беспорядкам и попытка смены власти в стране.

Предпосылки к началу кризиса

За время своей первой каденции Мадуро превратил Венесуэлу из одной из самых перспективных стран региона в экономически отсталое государство, в котором подавляется свобода слова и оппозиция, и на которую международное сообщество накладывает санкции.

В течение пяти лет ВВП Венесуэлы упал на 45%, а инфляция составила 2 007 563 646%. Страна почти ежемесячно повышает минимальную зарплату, однако через девальвацию валюты сейчас она составляет около 10 долларов.

Из-за тяжелых социальных условий страну уже покинули почти 3 миллиона человек. В 2018 году эмиграция существенно ускорилась – ежедневно выезжает около 5,5 тысячи венесуэльцев. По прогнозам ООН, до конца года общее количество эмигрантов из Венесуэлы может достичь 5 миллионов.

Начало эскалации конфликта

После объявленной ЦИК Венесуэлы победы Мадуро, большинство стран Южной Америки, США, а также даже парламент страны единогласно заявили, что не признают легитимность президента. Страны, которые не признали победы, отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы.

Венесуэлу всколыхнули массовые протесты. Парламент страны, который ныне возглавляет оппозиция, признал Мадуро "узурпатором" и призвал страны мира заморозить доступ правительства Мадуро к счетам в зарубежных банках. Единственным легитимным руководителем Венесуэлы парламентарии назвали спикера Национальной ассамблеи 35-летнего Хуана Гуайдо.

События начали разворачиваться более чем стремительно: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, Национальная ассамблея объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

Кто признал нового президента Венесуэлы Гуайдо

США сразу же признали легитимность Гуайдо. Соответствующее заявление обнародовал Белый дом.

Госсекретарь Майк Помпео, в свою очередь, призвал Мадуро передать власть молодому оппозиционеру. "Народ Венесуэлы довольно долго страдал от разрушительной диктатуры Николаса Мадуро. Мы призываем Мадуро уступить пост легитимному лидеру, что показывает завидную волю венесуэльского народа", - подчеркнул госсекретарь США.

Одиннадцать стран-членов «Группы Лимы» также выразили поддержку Гуайдо. «Правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Панамы, Парагвая и Перу… признают и выражают свою полную поддержку председателю Национальной ассамблеи Хуану Гуайдо, который взял на себя обязательства президента Венесуэлы в соответствии с конституционными нормами», — сообщила организация в заявлении.

#23E 11:40 AM Concentración de la oposición de #Venezuela. Detractores de @NicolasMaduro piden su salida del poder y proponen a @jguaido como presidente interino. pic.twitter.com/kt2GvD5P1D — Jorge L Pérez Valery (@perezvalery) January 23, 2019

Кто остался на стороне Мадуро

Власти Мексики не оценили "попытку захвата власти в Венесуэле Хуаном Гуайдой" и признают действующим главой государства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Правительство Мексики по-прежнему признает Николаса Мадуро президентом Венесуэлы", - сказал представитель Министерства иностранных дел Мексики Роберт Веласко. Его слова приводит издание "Финансьеро", которое цитирует РЕН.

Свою поддержку венесуэльскому президенту Николасу Мадуро в связи с ситуацией уже выразил и президент Боливии Эво Моралес.

Также о поддержке президента Венесуэлы объявили в России. Об этом сообщил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

К числу сторонников Мадуро в регионе присоединилась Куба. «Выражаем полную поддержку и солидарность Кубы законному президенту Николасу Мадуро перед лицом попытки государственного переворота. Суверенная воля народа Венесуэлы восторжествует над империалистической интервенцией. История осудит тех, кто поощряет и признает заговорщика», — говорится в сообщении главы кубинского МИД Бруно Родригеса.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает местное издание El Nacional.

"Отчаяние и нетерпимость угрожают миру нации. Солдаты Родины не принимают президента, навязанного в тени неясных интересов или самопровозглашенного вне закона", – заявил Владимир Падрино Лопес.

Министр добавил, что Боливарианские национальные вооруженные силы "защищают нашу Конституцию и являются гарантом национального суверенитета".

Позиция Европейских структур

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини и председатель Европейского совета Дональд Туск поддержали парламент Венесуэлы.

"ЕС полностью поддерживает Национальное собрание как демократически избранный институт, полномочия которого необходимо восстановить и уважать. Гражданские права, свобода и безопасность всех членов Национального собрания, включая его председателя Хуана Гуайдо, должны соблюдаться и полностью уважаться", - заявила Могерини.

В свою очередь, председатель Европейского совета Дональд Туск отметил, что считает нелегитимным мандат президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Я надеюсь, что вся Европа объединится в поддержку демократических сил в Венесуэле. В отличие от Мадуро, парламентская ассамблея, включая Хуана Гуайдо, имеет демократический мандат от граждан Венесуэлы", - заявил Туск.

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни выразил поддержку Хуану Гуайдо как временно исполняющему обязанности президента страны, заявив о его легитимности.

«Я внимательно слежу за событиями в Венесуэле. Гуайдо обладает демократической легитимностью в отличие от Мадуро. Необходимо уважать демонстрации и свободу выражения мнения народа, которому надоело терпеть голод и страдать от произвола Мадуро», — пишет Таяни в твиттере.

Разрыв дипотношений со США

Николас Мадуро заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, после того, как администрация Трампа признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом этой страны.

Выступая перед своими сторонниками за пределами президентского дворца в Каракасе, Мадуро заявил, что дает американским дипломатам 72 часа, чтобы они покинули Венесуэлу.

В свою очередь лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что страна не намерена разрывать дипотношения с другими государствами.

"На основании полномочий, данных мне Конституцией, сообщаю руководителям всех дипломатических миссий и всем находящимся в Венесуэле дипломатам, что наше государство желает, чтобы они сохранили дипломатическое присутствие в нашей стране",- заявил Гуайдо.

Дальнейшее развитие событий в Венесуэле: акции протестов и пострадавшие

Национальная гвардия Венесуэлы ввела бронетехнику в столичный муниципалитет Чакао, сообщает местное издание El Nacional.

В газете отметили, что в муниципалитете Чакао оппозиционный лидер Хуан Гуайдо объявил себя главой страны.

Жертвами протестов в Венесуэле стали 16 человек, более 150 задержаны.

В штатах Португеса, Баринас, Тачира, Каракасе, Амасонас, Боливар в общей сложности в результате столкновений погибли 16 человек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ.

По данным главы неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро, опубликованным в твиттере, всего 152 человека были арестованы с начала протестных акций в Венесуэле.

В СМИ уже появились сообщения о массовом переходе военной и милитаризованной полиции в Каракасе на сторону демонстрантов. Трамп, в свою очередь, заявил, что не исключает никакого сценария в отношении Каракаса. Вероятно, Соединенные Штаты готовы оказать не только политическую поддержку спикеру парламента.