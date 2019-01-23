Лидер оппозиции Венесуэлы провозгласил себя президентом, Трамп его поддержал

Хуан Гуайдо будет исполнять обязанности лидера страны.

Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны.

Национальная ассамблея в свою очередь объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. Об этом в среду, 23 января, пишет Associated Press.

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп уже официально признал его легитимным руководителем Венесуэлы.

В среду, 23 января, в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро; по предварительным данным, во время протестов погибли по меньшей мере четыре человека.

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Напомним, выборы в Венесуэле состоялись 20 мая 2018 года. По их итогам ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, который набрал около 70 процентов голосов избирателей. Таким образом, Николас Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года. Страны Востока и Латинской Америки, которые не признали его победы, отозвали своих послов из Каракаса, а США ввели дополнительные экономические санкции и потребовали провести новые выборы.

Тем временем Венесуэла находится в состоянии серьезного экономического кризиса. В стране наблюдается нехватка самого необходимого, в том числе пищевых продуктов и медикаментов. Затянувшийся экономический кризис привел к стремительному увеличению потока мигрантов из Венесуэлы в соседние латиноамериканские страны.