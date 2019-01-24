Кризис в Венесуэле: армия отказалась признавать лидера оппозиции Гуайдо президентом

Министр обороны считает Гуайдо самопровозглашенным лидером страны.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает местное издание El Nacional.

"Отчаяние и нетерпимость угрожают миру нации. Солдаты Родины не принимают президента, навязанного в тени неясных интересов или самопровозглашенного вне закона", – заявил Владимир Падрино Лопес.

Министр добавил, что Боливарианские национальные вооруженные силы "защищают нашу Конституцию и являются гарантом национального суверенитета".

Читайте такжеМадуро разорвал дипломатические отношения со США

Напомним, 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Национальная ассамблея в свою очередь объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп уже официально признал его легитимным руководителем Венесуэлы.

О признании Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы заявили Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили и Канада. Также Хуана Гуйадо поддержала Организация американских государств.

Николас Мадуро со своей стороны заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.