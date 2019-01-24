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Кризис в Венесуэле: армия отказалась признавать лидера оппозиции Гуайдо президентом

02:29, 24 января 2019
Мир
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Массовые протесты в Венесуэле / twitter.com/jguaido

Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает местное издание El Nacional.

"Отчаяние и нетерпимость угрожают миру нации. Солдаты Родины не принимают президента, навязанного в тени неясных интересов или самопровозглашенного вне закона", – заявил Владимир Падрино Лопес.

Министр добавил, что Боливарианские национальные вооруженные силы "защищают нашу Конституцию и являются гарантом национального суверенитета". 

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Напомним, 23 января в Венесуэле начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя президентом страны. Национальная ассамблея в свою очередь объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны.

Белый дом объявил, что президент США Дональд Трамп уже официально признал его легитимным руководителем Венесуэлы. 

О признании Гуайдо легитимным лидером Венесуэлы заявили Бразилия, Парагвай, Колумбия, Перу, Чили и Канада. Также Хуана Гуйадо поддержала Организация американских государств. 

Николас Мадуро со своей стороны заявил о разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами.

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Теги: #армия#Венесуэла