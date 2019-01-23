Все ради ребенка: Меган Маркл отказалась от любимых блюд

Чем ближе к родам, тем больше внимания уделяют таблоиды беременной герцогине Сассекской.

Сама Меган на одном из недавних мероприятий отметила, что находится сейчас на шестом месяце и ее роды пройдут в конце апреля или в начале мая.

Читайте такжеОна страдает: беременная Меган Маркл расстроилась из-за слухов о ссоре с Кейт Миддлтон - СМИ

А вот таблоиду The Sun удалось выяснить, как герцогиня и ее супруг принц Гарри готовятся к появлению на свет своего первенца, передает ТСН.

Как сообщил изданию неизвестный источник, герцогиня Меган очень беспокоится о здоровье своего малыша, и даже перешла на веганский тип питания, отказавшись от мяса и других продуктов животного происхождения. Ее поддерживает в этом деле и принц Гарри. А раньше запеченного цыпленка Меган называла своим любимым блюдом.

Многие поклонники пары возмущены, ведь беременная женщина должна хорошо питаться, а ее рацион должен быть богат белками, жирами, витаминами и другими микроэлементами, необходимыми для полноценного роста плода.

Также издание сообщает, что супруги уже занялись интерьером детской комнаты. Они хотят сделать детскую в нейтральных тонах, не акцентировав внимание на привычном голубом цвете, который обычно выбирают для мальчиков, или розовом, для девочек.

На одном из недавних мероприятий супруги сообщили, что не знают пол своего ребенка, потому что хотят, чтобы это стало для них сюрпризом.