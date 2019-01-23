Из-за "шатдауна" ФБР больше не может покупать наркотики

Из-за нехватки финансирования ФБР не может платить информаторам, переводчикам и не может покупать наркотики под прикрытием.

Вынужденная остановка работы части федеральных органов Соединенных Штатов, известная как частичный "шатдаун", существенно ограничила работу Федерального бюро расследований (ФБР).

Из-за нехватки финансирования ФБР не может платить информаторам, переводчикам и не может покупать наркотики под прикрытием во время проведения спецопераций, передает DW.

В одном из отделов ФБР жалуются на нехватку средств даже на закупку наборов для теста ДНК, запасных шин для автомобилей, а также бумаги для печати.

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По словам председателя Ассоциации агентов ФБР Тома о'коннора, каждый день "шатдауну" увеличивает "оперативные преграды" для работы ФБР. Это вредит как операциям ФБР в борьбе с терроризмом, так и противодействию иностранным спецслужбам, отметил он.

Большая часть из примерно 13 тысяч агентов ФБР продолжает работать, несмотря на то, что "шатдаун" они уже пятую неделю не получают зарплату. Всего из-за отсутствия финансирования пострадали около 800 тысяч американских госслужащих: многие из них отправлены в принудительный неоплачиваемый отпуск.