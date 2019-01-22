Экс-депутат Госдумы рассказал, сколько денег теряет каждый россиянин из-за аннексии Крыма

Политик подчеркнул, что простые россияне не могут понять масштабы своих потерь.

Каждый россиянин из-за аннексии украинского Крыма ежегодно недосчитывается до 2 тыс. долларов.

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Такие данные озвучил российский оппозиционный политик Илья Пономарев – единственный, кто в 2014 году в Госдуме РФ голосовал против аннексии, передает «Обозреватель».

"Мы как российская оппозиция пытаемся людям говорить – вот цена аннексии Крыма. Если пересчитать на каждого гражданина России, то только прямых финансовых потерь, которые можно отследить по бюджету Российской Федерации, выйдет от 50 до 100 тыс. рублей на человека в год. Это очень большая сумма – от 1 до 2 тыс. долларов приходится", - заявил Пономарев.

При этом политик подчеркнул, что простые россияне не могут осознать масштабы своих потерь: "Люди себе не могут этого представить – они так не делят".