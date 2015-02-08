Глава МИД Британии: Путин ведет себя как тиран из XX века

Министр иностранных дел Великобритании Филип Хэммонд выступил с резкой критикой политики России в отношении Украины, заявив, что президент Путин ведет себя как "тиран", передает BBC.

"Этот человек [Владимир Путин] послал свои войска через международную границу и оккупировал территорию другой страны в XXI веке, действуя как какой-нибудь тиран из XX века", - заявил Хэммонд в интервью телеканалу Sky News.

Читайте такжеПрезидент Литвы: Россия ведет себя как террорист

"Украинцы не могут победить российскую армию, не имеет практического смысла рассуждать об этом. Должно быть политическое решение", - добавил глава Форин-офиса.

С начала украинского кризиса Запад обвиняет Россию в поддержке сепаратистов на востоке Украины и в прямом участии в конфликте на Донбассе, Москва отрицает эти обвинения.