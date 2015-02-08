Число жертв конфликта на востоке Украины может достигать 50 тысяч человек - немецкие СМИ

Число жертв конфликта на Востоке Украины может достигать 50 тысяч человек, сообщает в воскресенье, 8 февраля, немецкая газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung со ссылкой на неназванные источники в структурах безопасности Германии, передает DW.de.

По словам представителей этих структур, официальные цифры "однозначно низковаты и неправдоподобны". Мол, для примера, после тяжелых боев довольно часто сообщалось о количестве жертв до десяти человек, хотя их могло бы быть значительно больше.

Читайте такжеЖертвами конфликта на Донбассе стали уже более 5,3 тысяч человек - ООН

Озвученная цифра возможного количества жертв - почти в десять раз выше официальных данных. Напомним, по последним данным ООН, жертвами конфликта на Донбассе стали 5350 человек, еще более 12 тысяч - получили ранения.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) заявил, что, защищая Украинское государство, на востоке страны погибли 1432 военнослужащих.

"Потери украинских военнослужащих составляют 1432 человека... 5638 погибли с апреля, и каждый день количество жертв среди гражданского населения растет", - подчеркнул Порошенко.