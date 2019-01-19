ЮНЕСКО назвала Рио-де-Жанейро мировой столицей архитектуры 2020 года

Инициатива выбора мировой столицы архитектуры подчеркивает общее стремление ЮНЕСКО и UIA к сохранению архитектурного наследия в городской среде.

ЮНЕСКО совместно с Международным союзом архитекторов (UIA) объявила, что Рио-де-Жанейро (Бразилия) в 2020 году станет мировой столицей архитектуры.

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В опубликованном на сайте организации сообщении говорится, что инициатива выбора мировой столицы архитектуры подчеркивает «общее стремление ЮНЕСКО и UIA к сохранению архитектурного наследия в городской среде», передает kommersant.

«Благодаря разнообразным мероприятиям, будучи мировой столицей архитектуры Рио-де-Жанейро продемонстрирует решающую роль архитектуры и культуры в рамках устойчивого развития городов», - подчеркнул заместитель генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне.

В сообщении ЮНЕСКО отмечается, что, в соответствии с соглашением о партнерстве организации и союза архитекторов, в Рио-де-Жанейро состоится проводимый раз в три года Всемирный конгресс UIA, а также пройдут тематические мероприятия, направленные на повышение безопасности и устойчивое развитие городов. «Всемирная столица архитектуры призвана стать международной площадкой для обсуждения актуальных глобальных проблем с точки зрения культуры, культурного наследия, городского планирования», - уверены в ЮНЕСКО.