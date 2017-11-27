Италия просит ЮНЕСКО признать пиццу мировым достоянием

Италия надеется, что ЮНЕСКО предоставит неаполитанской пицце специальный статус.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

Так, два миллиона итальянцев подписали петицию, которая призывает предоставить неаполитанской пицце статус мирового достояния.

Итальянцы хотят официального признания, что изготовление пиццы является формой искусства, которая родилась в Неаполе.

Получение соответствующего статуса от ЮНЕСКО поможет бороться с кулинарными злоупотреблениями, такими как пицца, украшенная консервированной кукурузой, креветками, нарезанным салатом, майонезом и другими ингредиентами, которые наводят ужас на итальянцев.

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"Неаполитанская пицца как традиционное блюдо официально признана Европейским Союзом с 2010 года, но теперь цель заключается в обеспечении международного признания", - заявили в сообществе национальных производителей продуктов питания Coldiretti.

Пиццу хотят защитить от так называемого пищевого пиратства. В частности, среди злоупотреблений называют использование ингредиентов для приготовления пиццы иностранного происхождения, когда продукт изготавливается "из муки, сделанной из украинской пшеницы, моцареллы с литовского сырья, тунисского оливкового масла и китайского томатного пюре".

Италия уже получила признание для уникального вина из винограда, что растет на острове Пантеллерия, изготовления скрипок в городе Кремона, сицилийского кукольного театра и средиземноморской диеты (последнее вместе с Испанией, грецией, Португалией, Марокко, Хорватией и Кипром).