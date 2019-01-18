В центре Праги мужчина совершил попытку самосожжения (видео)

Причины поступка и обстоятельства попытки самосожжения расследует полиция.

В центре Праги на Вацлавской площади мужчина пытался осуществить самосожжение.

Как сообщает Европравда со ссылкой на iDnes, огонь погасили люди, которые проходили мимо.

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Инцидент произошел около 15:00 по местному времени в пятницу. Пострадавшего с 30% ожогами кожи госпитализировали.

Очевидцы сообщают, что прохожие пытались потушить огонь на горящем мужчине с помощью одежды. Но это не помогало, поэтому они побежали в кафе за огнетушителем.

Причины поступка и обстоятельства попытки самосожжения расследует полиция.

Видео: iDNES.cz

Инцидент произошел вблизи места, где 50 лет назад 16 января на Вацлавской площади себя поджег студент Ян Палах. Через три дня в больнице он умер. По себе Палах оставил письма, в которых писал, что хочет разбудить чехословацкое общество из состояния пассивности.