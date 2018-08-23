Чехия признала вторжением и оккупацией ввод советских войск в 1968 году

В голосовании приняли участие 145 из 156 депутатов, резолюция была принята единогласно.

Парламент Чехии признал вторжением и оккупацией ввод в 1968 году в Чехословакию войск СССР и государств-участников Варшавского договора.

Соответствующую резолюцию приняли чешские депутаты, сообщило издание Ceske Noviny.

Целями этого документа является, в том числе, предотвращение искажений истории.

В голосовании приняли участие 145 из 156 депутатов. Резолюция была принята единогласно.

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Инициатором этой резолюции был председатель фракции христианских демократов (KDU-CSL) Ян Бартошек.

"Необходимо, чтобы предложенная резолюция стала четким сигналом для общественности. Четким посланием людям и другим странам, включая Россию. Посланием, которое говорит, что мы не принимаем комментариев, звучащих в последнее время по поводу событий 1968 года, искажая их действительный смысл", - сказал депутат.

В свою очередь, член Компартии Чехии и Моравии Лео Лузар отметил, что современная Россия - это не СССР, СССР - не Россия, а Леонид Брежнев уже давно не лидер государства.

Справка. Пражская весна - народные протесты против советского влияния, период политической либерализации в Чехословацкой Социалистической Республике, который длился с 5 января по 20 августа 1968 года и закончился вводом в страну 200 000 солдат и 5000 танков советских войск и войск стран Организации Варшавского договора.

В ходе военных действий было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии, в подавляющем большинстве мирных жителей, протестовавших против ввода войск. Только в первый день вторжения было убито или смертельно ранено 58 человек, в том числе семь женщин и восьмилетний ребенок.