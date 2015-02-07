Берлин и Париж оценивают переговоры в Москве как конструктивные и содержательные
00:58, 07 февраля 2015Мир
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Франция и Германия назвали завершившиеся в ночь на субботу переговоры в Москве между президентом Франции Франсуа Олландом, президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель по ситуации в Украине как "конструктивные и содержательные"
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости
"Сейчас продолжается работа над документом, который может стать общим для реализации минских соглашений", — сказал представитель окружения президента Франции.
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Он также отметил, что на воскресенье запланированы телефонные переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии.
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