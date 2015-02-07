Берлин и Париж оценивают переговоры в Москве как конструктивные и содержательные

Об этом сообщает РИА Новости

"Сейчас продолжается работа над документом, который может стать общим для реализации минских соглашений", — сказал представитель окружения президента Франции.

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Он также отметил, что на воскресенье запланированы телефонные переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии.