Берлин и Париж оценивают переговоры в Москве как конструктивные и содержательные

00:58, 07 февраля 2015
Мир
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Франция и Германия назвали завершившиеся в ночь на субботу переговоры в Москве между президентом Франции Франсуа Олландом, президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель по ситуации в Украине как "конструктивные и содержательные"

REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости

"Сейчас продолжается работа над документом, который может стать общим для реализации минских соглашений", — сказал представитель окружения президента Франции.

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Он также отметил, что на воскресенье запланированы телефонные переговоры лидеров России, Украины, Франции и Германии.

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