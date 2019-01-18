Лукашенко заявил о готовности объединяться с Россией, но с условием

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь "всегда проводила пророссийский курс" и определяла Россию "не просто как главного партнера, а как самое близкое, братское государство".

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал условия, на которых возможно развитие союзного строительства с Россией, в том числе введение единой валюты, унификация налоговой и таможенной политики.

Об этом он заявил сегодня на встрече в преддверии 100-летия белорусской дипломатической службы, пишет издание БЕЛТА.

"Союз - пожалуйста. Объединение - пожалуйста, но только это люди должны решить, а не мы. Мы не отказываемся ни от одного тезиса. Если кто-то мне начинает говорить про объединение, то опять же с крыши: давай валюту общую. Мы не против общей валюты, но это должна быть общая валюта, а не валюта Центробанка России. Должен быть эмиссионный центр, созданный на равных условиях. Если вы приводите пример ЕС, хорошо - на принципах Евросоюза. Но чтобы условия были равные и подход", - заявил белорусский лидер.

"Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен. Тоже сказал в прошлый раз: но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы - большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас", - продолжил глава государства.

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Лидер Беларуси отметил готовность строить хорошие и взаимовыгодные отношения со всеми соседними странами.

"Мы должны защитить свой суверенитет и независимость. Мы не против россиян, поляков, литовцев. Мы хотим быть в любом союзе, но жить в своей собственной квартире. У нас эта квартира есть. Наши соседи, какие бы они ни были, мы их не выбираем, и мы готовы со всеми строить добрые, теплые, взаимовыгодные отношения. Как бы у нас ни складывались отношения с Россией, мы никогда не позволим, чтобы у нас в Беларуси на этой святой земле плохо относились к россиянам. Не только к русским. И если кому-то хочется столкнуть нас - не получится. Мы знаем, как на это реагировать", - сказал Александр Лукашенко.

Наряду с этим Александр Лукашенко не считает нынешний момент отношений с Россией каким-то критическим или острым и отметил, что Беларусь всегда проводила пророссийский курс.

"Просто должен сказать, что там появились… Не появились, а и бывшие руководители, которые давно работают, они заняли определенную позицию давления даже на собственного президента Путина. Думаю, это же не мальчик, в политике не новичок. И по встречам с ним вижу, что человек нацелен на то, чтобы мы ни в коем случае не разорвали отношения Беларуси и России. Это крайне невыгодно. Это будет ущербно для него как политика, а для меня тем более. Потому что мы всегда с вами проводили, можно сказать, пророссийский курс. Проповедуя многовекторную внешнюю политику, мы всегда Россию определяли не просто как нашего главного партнера, а как самое близкое, братское государство, где живут просто наши люди", - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что разговоры об объединении Беларуси с Россией глупые и притянутые за уши. Он подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может.