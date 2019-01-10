Лукашенко прокомментировал разговоры об объединении Беларуси с Россией

Лукашенко назвал притянутыми за уши разговоры об объединении с Россией.

Разговоры об объединении Беларуси с Россией глупые и притянутые за уши, говорит Александр Лукашенко.

Об этом президент Беларуси заявил на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к дальнейшему развитию интеграционных направлений, передает БЕЛТА.

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"Слишком много сегодня (я анализирую ситуацию в нашем обществе, да и у россиян) идет разговоров об объединении двух государств. Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе", - сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что речи об объединении двух государств быть не может. "Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении", - заверяет он.

Лукашенко заявил, что союз Беларуси и России может развиваться только на равноправной основе. "И это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в России, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы - нет союза", - сказал белорусский лидер.

Ранее в Кремле заявили, что речь о «воссоединении» России и Республики Беларусь не идет.