Мэй отменила поездку на форум в Давос из-за Brexit

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй не поедет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе, чтобы сконцентрировать внимание на ситуации вокруг Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поедет на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря премьера Элисон Доннелли.

Решение премьер приняла для того, чтобы сконцентрировать внимание на ситуации вокруг Brexit. Также Доннелли добавила, что в ближайшее время Мэй проведет встречи с лидерами Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, ранее от поездок на форум в Давос отказались президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Украину на форуме представит президент страны Петр Порошенко. Российскую делегацию в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Всемирный экономический форум пройдет 22–25 января. Тема мероприятия – "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". Организаторы ожидают, что на форум приедет примерно 3000 участников.