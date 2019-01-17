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Мэй отменила поездку на форум в Давос из-за Brexit

22:57, 17 января 2019
Мир
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Мэй запланировала встречи с лидерами ЕС и отменила поездку в Давос / Фото: Twitter

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря премьера Элисон Доннелли.

Решение премьер приняла для того, чтобы сконцентрировать внимание на ситуации вокруг Brexit. Также Доннелли добавила, что в ближайшее время Мэй проведет встречи с лидерами Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, ранее от поездок на форум в Давос отказались президент США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон. Украину на форуме представит президент страны Петр Порошенко. Российскую делегацию в Давосе возглавит министр экономического развития Максим Орешкин.

Всемирный экономический форум пройдет 22–25 января. Тема мероприятия – "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции". Организаторы ожидают, что на форум приедет примерно 3000 участников.

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Теги: #Тереза Мэй#Давос#Brexit