Кремль не будет обсуждать с Токио вопрос принадлежности спорных Курил

Глава МИД РФ указал на «существенные разногласия» по вопросу мирного договора между Россией и Японией.

Российская сторона не будет обсуждать вопрос суверенитета России над спорными Курильскими островами.

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Как сообщает ТАСС, об этом по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы привлекли внимание наших друзей из Японии к тому, что вопросы суверенитета над островами не обсуждаются. Это территория Российской Федерации", - заявил он.

Лавров указал на сохранящюиеся «существенные разногласия» по вопросу мирного договора между Россией и Японией.

По его совам, для продвижения в этом вопросе Япония «должна признать итоги Второй Мировой войны в полном объеме», суверенитет РФ над всеми островами Южной Курильской гряды.

Напомним, в сентябре прошлого года президент России Владимир Путин предложил Японии принять мирное соглашение в вопросе принадлежности южных Курильских островов.

В Японии предложение восприняли скептически. Главный секретарь кабинета министров страны Йосихиде Суга сказал, что подписание мирного соглашения должно состояться «только после решения вопроса о принадлежности четырех Северных островов».

Сам глава японского правительства Синдо Абе также отверг слова Путина. «Япония придерживается основной позиции, которая предусматривает, что территориальный спор должен быть решен сначала, а мирное соглашение подписано потом. Нас не должны смущать какие-то комментарии», - сказал он.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.