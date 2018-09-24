Business Insider: Путин «троллит» Японию мирным соглашением после Второй мировой войны

В Токио понимают, что российский президент не хочет отдавать Курильские острова, а все его слова о «мире» пустые.

Президент России Владимир Путин, похоже, застал врасплох премьер-министра Японии Синдзо Абэ, когда в начале месяца предложил подписать мирный договор, который официально завершил бы Вторую мировую войну. При этом, он предложил сделать это «без каких-либо условий».

Это соглашение между Токио и Кремлем так и не было подписано за более чем 70 лет, из-за спора, который ведется вокруг четырех островов Курильской гряды, которые СССР оккупировал во время войны.

Как напоминает Business Insider, во время экономического форума во Владивостоке Путин, похоже, внезапно решил исправить ситуацию. Он неожиданно сделал предложение относительно соглашения японскому премьеру, когда они оба стояли на сцене.

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«Мы пытались решить территориальный спор 70 лет. Мы говорим об этом 70 лет. И мне вот только что пришло в голову. Синдзо сказал: «Давайте изменим наши подходы». Давайте! Давайте заключим мирное соглашение, не сейчас, а к концу года и без каких-либо условий», - сказал Путин, вызвав овации.

В Японии эти его слова восприняли скептически. Главный секретарь кабинета министров страны Йосихиде Суга сказал, что подписание мирного соглашения должно состояться «только после решения вопроса о принадлежности четырех Северных островов», - подчеркнул он.

Сам глава японского правительства тоже, похоже, отверг слова Путина.

«Япония придерживается основной позиции, которая предусматривает, что территориальный спор должен быть решен сначала, а мирное соглашение подписано потом. Нас не должны смущать какие-то комментарии», - сказал Абэ.

Для Японии возвращение Курильских островов - это еще и вопрос обороны. В 2016 году Россия развернула на спорной территории противокорабельные ракеты. А еще через год Москва обновила артиллерийскую дивизию, которая базируется здесь. В феврале Россия расчистила путь для доставки пилотируемых и непилотируемых летательных аппаратов, а также командных систем в аэропорт на одном из островов. В Токио это считают милитаризацией спорной территории.

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Чиновники и эксперты считают, что слова Путина, которые он сказал во Владивостоке, были неискренними.

«Это называется троллингом. Путин ничего не ждет», - сказал бывший заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Кунадзе.

По его словам, российское предложение политически неприемлемо для премьер-министра Японии. Да и сам Путин может столкнуться с последствиями в России, если он решит отдать острова. По словам эксперта «Центра Карнеги» Александра Бабуева, российский президент разбрасывается громкими словами для того, чтобы привлечь инвестиции на Курилы.

Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба также посоветовал не ждать ничего от Москвы, указав на российские стратегические интересы.

«Фиксация Путина на территории сейчас чрезвычайно велика», - сказал он.