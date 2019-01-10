Париж заявил о поддержке "желтых жилетов" из-за рубежа

По словам пресс-секретаря правительства Франции Беньямина Гриву, действия склонных к насилию демонстрантов частично одобряются в других странах.

Французское правительство сообщило о том, что движение "желтых жилетов" получает поддержку из-за рубежа.

Об этом заявил в среду, 9 января, в Париже пресс-секретарь кабинета министров Беньямин Гриву, пишет DW.

По его словам, некоторые демонстранты, проявляющие насилие, относятся к лагерю ультралевых, другие - к лагерю ультраправых. "Только из того, что кто-то надел желтый жилет, не следует, что он разделяет те же идеи", - подчеркнул Гриву.

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Пресс-секретарь правительства, в частности, критично высказался по поводу освещения демонстраций российским телеканалом "RT". "Известно и одобрение (протестов, - Ред.) некоторыми инструментами пропаганды, которые я не хочу называть СМИ, такими, как "Russia Today", - сказал он, указав, что для некоторых демонстрантов это, напротив, "единственные свободные медиа".

Кроме того, Гриву обратил внимание на то, что некоторые члены правительства Италии открыто выразили моральную поддержку протестующим французам. В понедельник, 7 января, член правопопулистского движения "5 звезд", входящего в правящую коалицию Италии, Луиджи ди Майо высказал солидарность с демонстрантами в желтых жилетах. Их партнер в правительстве - правая партия "Лига", членом которой является глава МВД Маттео Сальвини, - осудила проявления насилия, однако в целом поддержала протесты.