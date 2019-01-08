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Резня в пекинской школе: пострадали 20 учеников

10:44, 08 января 2019
Мир
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Резня произошла в начальной школе / фото news.cgtn.com

Об этом сообщает China Daily.

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Инцидент произошел утром 8 января в районе Сичэн.

Все пострадавшие находятся в больнице, трое из них - с тяжелыми травмами. На данный момент их состояние стабильное.

Подозреваемый задержан, обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в центре Токио в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили по меньшей мере восемь человек.

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Теги: #Китай#резня в школе