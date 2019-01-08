Резня в пекинской школе: пострадали 20 учеников

Подозреваемый задержан, обстоятельства происшествия выясняются.

В начальной школе Пекина (столица Китая) мужчина ранил ножом 20 учеников.

Об этом сообщает China Daily.

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Инцидент произошел утром 8 января в районе Сичэн.

Все пострадавшие находятся в больнице, трое из них - с тяжелыми травмами. На данный момент их состояние стабильное.

Подозреваемый задержан, обстоятельства происшествия выясняются.

Как сообщал УНИАН, в центре Токио в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили по меньшей мере восемь человек.