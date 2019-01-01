Теракт в Токио: мужчина на автомобиле въехал в толпу пешеходов (видео)

Инцидент произошел в первые минуты после наступления нового года, водитель сознался в совершении теракта.

В центре Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел на улице Такэсита в первые минуты после наступления Нового года.

Читайте такжеАэропорт Амстердама эвакуировал пассажиров из-за угрозы теракта

По предварительным данным, пострадали восемь человек, среди которых есть подросток, находящийся без сознания. Шесть из пострадавших получили серьезные травмы.

Правоохранители подозревают, что водитель автомобиля мог действовать преднамеренно. Он пытался скрыться с места происшествия. Впоследствии его задержали и он признался в совершении теракта. Отмечается, что автомобиль он взял напрокат.

Улица Такэсита считается пешеходной, а проезд по ней разрешен только небольшим транспортным фургонам, занимающимся доставкой товаров.