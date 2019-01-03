Military Times: Россия не успокоится, пока не задушит Мариуполь и не отрежет Украину от моря

Экс-командир американских войск в Европе назвал следующий шаг Москвы после захвата украинских кораблей в Азовском море.

После того, как Россия обстреляла и захватила три судна Украины в Азовском море вместе с экипажами, напряжение между российской стороной и Западом росла и сокращалась по шаблону, который стал уже привычным.

Россия аннексировала Крым почти пять лет назад. Она развязала войну на Востоке Украины. И эти ее агрессивные поступки были осуждены США и союзниками по НАТО так же, как и в случае грузинских Абхазии и Южной Осетии в 2008 году. Но все эти регионы до сих пор остаются под контролем России. А Кремль продемонстрировал, что географические границы можно менять и не бояться никакого наказания кроме грубых слов от Запада, пишет Military Times.

Но если жесткого ответа и мощного отпора не будет, Россия никогда не остановится. Об этом, как пишет издание, сказал бывший командир армии США в Европе генерал Бен Ходжес.

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"Думаю, она не остановится, пока полностью не захватит Азовское море и не задушит важный для Украины морской порт в Мариуполе", - сказал он.

Занимая свою должность до 2017 года, Ходжес руководил самым большим развертыванием войск США и развитием военной инфраструктуры в Европе со времен Холодной войны.

"Следующей фазой, вероятно, будет наземная и морская операции, которые будут ставить целью захватить не только Мариуполь, но и всю береговую линию Украины. Это позволит соединить Крым с территорией России вдоль побережья Азовского моря", - допускает Ходжес.

"Это не произойдет в ближайшие полгода. Но это то направление, которого Россия будет придерживаться, пока полностью не возьмет под контроль Черное море и не изолирует Украину", - добавил американский военный.

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По его словам, атака России против украинских кораблей в ноябре не была чем-то непредсказуемым или неожиданным. Это был очередной шаг в последовательной кампании по установке российского доминирования в Черноморском регионе. Это даст России значительное преимущество в проведении дальнейших операций в Сирии, Средиземноморье и на Ближнем Востоке.