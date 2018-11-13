Bloomberg: Война России против Украины указывает на невыученный урок времен Первой мировой

Проблема в том, что не все страны усвоили урок войны, которая должна была положить конец всем кровопролитным конфликтам.

Президент Франции Эммануэль Макрон собрал в столице своей страны лидеров со всего мира, чтобы вспомнить о дне завершения Первой мировой войны.

Вместе с тем, французский президент пытался объединить гостей против национализма, который стал причиной масштабного кровопролития сто лет назад. Ведь националистические настроения начали возвращаться снова. Выполнить эту задачу было бы легче, если бы 69 стран согласились с тем, что перемирие в 1918 году действительно принесло.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что Первая мировая война привела к краху трех империй, смерти 20 миллионов людей, открыла дорогу для формирования Советского Союза и создала все условия для вспышки нового и еще более кровавого конфликта.

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Вряд ли кто-то из лидеров, которые в минувшие выходные приехали в Париж, возразят, что Первая мировая была катастрофой, к которой подтолкнул националистический терроризм. Однако, страны, которые представляют Владимир Путин, Раджеп Тайип Эрдоган, Дональд Трамп и другие вели по-сути разные войны, преследуя разные цели и сталкиваясь с различными последствиями. С определенной точки зрения, с капитуляции Германии 11 ноября 100 лет назад началась ее подготовка к новому кровопролитию.

Самой большой ошибкой 1918 года, которая повторяется сегодня, было отсутствие понимания интересов и позиций всех стран. Это подчеркивает историк из Кембриджского университета Доминик Ливен, который специализируется на истории царистской России. По его мнению, урок Первой мировой войны кроется в идеологических просчетах послевоенного периода и национализме, который стал причиной ее начала.

Он отметил, что современным лидерам, как и тем, которые были при власти 100 лет назад, нужно поучиться «реализму». Он напомнил, что Версальский договор пытался построить мир в Европе через отторжение Германии и советской России, которые наращивали силы. Отсутствие реализма привело к тому, что континенту пришлось вернуться к войне в 1939 году. Вместо того, чтобы склонять все крупные государства к миру, Франция и Великобритания полагалась на Лигу наций и союзы с более слабыми странами.

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«Больше, чем для кого-либо, Первая мировая война стала поворотным моментом для судьбы Украины», - заметил Ливен.

По его мнению, война началась как борьба между Германией и Россией за контроль над территориями между ними: от Сербии до Балтийских стран. Четыре года боев также наметили новые и неправильные религиозные и этнические линии на Ближнем Востоке, которые кровоточат в Сирии, Ираке и других странах и до сих пор. Война сделала Французскую и Британскую империи фатально слабыми, что привело к появлению США как глобальной сверхдержавы, которая вступила в войну с армией в 130 тысяч солдат, а закончила с 4 миллионами военных в боевой готовности.

Россия не хочет праздновать перемирие 11 ноября, ведь она вышла из войны еще в декабре 1917 года. Мирный договор, который она заключила с Германией, лишил ее контроля над Центральной Европой, Балтией и Украиной. Первая мировая уничтожила Российскую империю, ее столетнюю монархию и дала начало 70 годам коммунистического режима. 11 ноября не принесло Москве мир, а дало возможность начать новое кровопролитие.

Ливен указывает на то, что Россия сегодня снова воюет против Украины, которую поддерживает Запад. По его мнению, это доказательство того, что Мировые войны так ничего и не научили страны.

«Это очень знакомая ситуация», - сказал историк.