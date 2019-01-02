Пограничники США на границе с Мексикой применили слезоточивый газ против мигрантов

В результате попытки мигрантов перейти границу Мексики и США 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков.

Около 150 мигрантов из Латинской Америки попытались пересечь границу США и Мексики неподалеку от Тихуаны.

Американские пограничники применили против беженцев слезоточивый газ, передает dw.com.

Читайте такжеТрамп сравнил забор вокруг дома Обамы со стеной на границе с Мексикой

Как сообщили в пограничной службе США, слезоточивый газ применили в связи с тем, что толпа начала забрасывать правоохранителей камнями. В результате 25 человек были задержаны, среди них - двое подростков. Остальные беженцы смогли вернуться обратно на территорию Мексики. При этом, как утверждает фотокорреспондент AP, мигранты начали бросать камни после того, как пограничники применили силу.

В настоящий момент министерство иностранных дел Мексики не выступало с заявлениями по поводу инцидента. В связи с похожим происшествием в ноябре 2018 года мексиканские власти инициировали расследование, расценив применение слезоточивого газа как использование оружие против государства.

В последние месяцы тысячи жителей стран Латинской Америки, которые хотят спастись от нищеты и насилия у себя на родине, пытаются прорваться через границу в США. Они разбили лагерь в районе Тихуаны и надеются получить убежище в Соединенных Штатах. При этом президент США Дональд Трамп ужесточил контроль на американской границе.